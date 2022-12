Schwere Zeiten für Hallensportler in Landsberg

Plus Überraschend wird eine Turnhalle in Landsberg gesperrt – ein Problem, das vermutlich bald mehrere Sportler trifft, befürchtet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

So schnell kann es gehen: Ein Riss in der Decke, und eine Turnhalle muss gesperrt werden. Eine bittere Erfahrung vor allem für die Handballer des TSV Landsberg. Nachdem die Turnhalle Katharinenvorstadt, gerne als Saarburghalle bezeichnet, bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden kann, fallen bei ihnen zahlreiche Trainingsstunden weg. Die Handballer würden sich nun so kurzfristig, wie die Sperrung erfolgt ist, auch eine Lösung des Problems wünschen.

