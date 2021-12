Schwierige Haushaltssituation: Auf die Worte müssen Taten folgen

Plus Die Räte in Landsberg wollen bei Investitionen künftig mehr Wert auf die Priorisierung legen. Angesichts der finanziellen Lage wäre dies ein wichtiger Schritt, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Für Landsberg stehen in naher Zukunft mehrere kostspielige Projekte auf dem Programm. Ausgerechnet in einer Phase, in der es wegen Corona unheimlich schwierig ist, die Finanzen verlässlich durchzuplanen. Die Fraktionen im Stadtrat sind sich dessen bewusst: In der jüngsten Sitzung war immer wieder zu hören, dass die Investitionen in Zukunft klar priorisiert werden müssten. Den Worten müssen nun Taten folgen.

