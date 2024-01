Seniorenbeirat schießt über das Ziel hinaus

Plus Der Landsberger Stadtrat lehnt die Forderung nach eigenen Räumlichkeiten ab. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Seniorenbeirat ist das Sprachrohr rund eines Fünftels der Landsberger Bevölkerung. Er ist das Bindeglied zu Stadtrat und Stadtverwaltung. Und das aktuelle Gremium leistet viel, ist engagiert und möchte etwas bewegen. Doch mit der Forderung nach einem eigenen Raum und der trotzigen Reaktion dazu schießt der Beirat über das Ziel hinaus.

Für Besprechungen und Sprechstunden gibt es bereits das Seniorenbüro am Ulrichsplatz. Modern eingerichtet, barrierefrei und gut erreichbar, was will man mehr? Ein solcher Standort muss erst mal in der Altstadt gefunden werden. Die Anmietung von Räumen im neuen Stadtviertel Am Papierbach, wie vom Seniorenbeirat ins Spiel gebracht, wäre wohl nur ein Thema, wenn es aktuell keine Räumlichkeiten gäbe. Im Jesuitenkolleg kommt sogar ein zweiter Standort dazu.

