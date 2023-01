Silvester 2022: Die Freude wird in die Luft geballert

Plus Endlich durfte wieder gefeiert werden. Und man merkt, wie nötig das ist und welche Freude die Menschen haben. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Was ist das Wichtigste an Silvester? Die Freude aufs neue Jahr und die Hoffnung, in diesen Zeiten, dass es besser wird als das alte? Und dass man heuer wieder dieser Freude mit einem großen Feuerwerk Ausdruck verleihen konnte. Dieses Landsberger Feuerwerk, das wunderschön anzusehen war, war mit vielen Wünschen verbunden, das konnte man in vielen persönlichen Gesprächen hören. Aber es war auch wie ein Befreiungsschlag, mit dem man sich von all den Sorgen, Ängsten und Nöten der vergangenen Jahre befreien wollte. Man schoss all die Wut, all den Frust in die Luft und konnte miterleben, wie sie sich am Himmel auflöst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen