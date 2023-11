Sind Ehrenringe und Medaillen eine zeitgemäße Anerkennung?

Plus Ehrenbürgerschaften und Bürgermedaillen sind mehr als nur symbolische Geschenke, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Schwere goldene Siegelringe werden an Finger gesteckt, Urkunden in geschwungener Schrift übergeben. Ältere Männer halten Reden und danken ihren Ehefrauen dafür, dass sie ihnen "den Rücken freigehalten haben". Übliche Szenen, wenn sich Personen um das Wohl der Gemeinschaft oder Ansehen des Ortes verdient gemacht haben und dafür ausgezeichnet werden.

Die Idee des Ehrenbürgerrechts geht bereits auf die Französische Revolution zurück. Unter anderem der Dichter Friedrich Schiller erhielt den Titel, weil er sich für die Bürger- und Menschenrechte Frankreichs eingesetzt hatte. Doch sind solche Auszeichnungen noch zeitgemäß?