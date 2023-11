Kommentar

18:00 Uhr

Singen ist gesund und macht glücklich

Immer weniger Kinder singen in einem Chor.

Plus Musikhören ja, selbst singen eher nicht. Diese Entwicklung beobachtet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Es gibt immer mehr attraktive Angebote, Musik zu hören. Ein paar Klicks und man hat eine digitale Liste mit seinen Lieblingsliedern zusammengestellt. Doch wer singt eigentlich noch selbst, allein, in der Familie oder im Chor?

Gerade das gemeinsame Singen und Musizieren kann die Menschen zusammenbringen, in der Familie, in der Schule oder im Verein. Wer zusammen singt, macht gemeinsam etwas Schönes. Das fördert auch die enge Bindung zwischen Eltern und Kindern. Singen regt die Kinder dazu an, auf andere zu achten und mit ihnen zu interagieren. Kinder, die singen, lernen gewissenhafter. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass sie etwa leichter Fremdsprachen lernen.

