Skurrile Debatte über ein Badefloß in St. Alban

Plus Ein Badefloß aus Plastik? Nein, sagt das Landratsamt. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Diskussion um ein neues Badefloß vor dem Bad in St. Alban nimmt nun endgültig skurrile Züge an. Aus Holz, aus Plastik aber mit Holz verkleidet oder nur aus Plastik: Das sind die drei Varianten über die sich in der Marktgemeinde Dießen derzeit der Kopf zerbrochen wird. Wie sich letztlich herausstellt, hätte in den vergangenen Tagen über die Variante Plastik gar kein Wort verloren werden müssen, weil die vom Landratsamt, respektive über die Landschaftsschutzverordnung, gar nicht genehmigt wird. Viel Lärm um nichts also?

Lange Jahre gab es unweit des Badestegs in St. Alban ein Holzfloß im Ammersee. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Sicherlich nicht. Denn die sieben Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäte, die sich deutlich gegen eine Variante aus Plastik ausgesprochen haben, werden sich wohl weiter dafür einsetzen, dass das künftige Badefloß aus Naturmaterialien besteht. Die Kombination Plastik und Holz scheidet für sie eigentlich aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen