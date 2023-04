So wird Bauen in Landsberg nicht leichter

Plus Ist Landsberg mit seiner Abstandsflächen-Regelung übers Ziel hinausgeschossen? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Was ist eine Satzung wert, von der dann im Einzelfall doch wieder abgewichen werden kann? Der Landsberger Stadtrat, oder zumindest eine Mehrheit im Gremium, hat ein klares Ziel vor Augen: Wohngebiete wie die Schwaighofsiedlung mit ihren großen Grundstücken sollen nicht mit neuen Wohnhäusern zugepflastert werden und Gebäude an Gebäude stehen. Zu oft hatte es in den vergangenen Jahren deswegen juristische Auseinandersetzungen unter Nachbarn gegeben.

Doch ist der Stadtrat mit seiner Entscheidung vom Februar 2021 nicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen? Die Regelung für die Abstandsflächen weicht doch deutlich von der ab, die die neue Bayerische Bauordnung vorsieht. Dass davon in so kurzer Zeit bereits rund 20 Mal abgewichen wurde, spricht Bände. Jetzt passt man also leicht an. Doch reicht das wirklich?

