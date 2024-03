So wird das Landsberger Inselbad fit für die Zukunft

Plus Stadt und Stadtwerke einigen sich über die Finanzierung anstehender Maßnahmen. Die Priorisierung ist der richtige Weg.

Das Inselbad ist für viele Landsbergerinnen und Landsberger eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht einfach nur ein Freibad. Deswegen ist es gut, dass Stadt und Stadtwerke einen Weg gefunden haben, wie das in die Jahre gekommene Bad für die Zukunft fit gemacht werden kann. Dass dabei der Neubau des Gebäudes hinten angestellt wurde, ist richtig.

In den vergangenen Jahren schwebte die marode Technik wie ein Damoklesschwert über dem Betrieb des Inselbads. Die Sorge, dass das Bad aufgrund eines Defekts schließen musste, war groß. Eine Saison muss nun noch überbrückt werden, dann wird die Technik erneuert. Und ein Jahr später hat auch das jährliche Ausbessern der Fliesen ein Ende, denn ab 2026, so der Plan, sind die neuen Becken da. Deren Anordnung ist in enger Abstimmung mit den Nutzern erarbeitet worden.

