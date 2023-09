Söder in Penzing: Cleverer Standort für Wahlkampf

Plus In Bayern nimmt der Wahlkampf vor der Landtagswahl im Oktober Fahrt auf. Die Politiker gehen inzwischen neue Wege, um die Menschen zu erreichen.

Politische Kundgebungen locken heutzutage kaum jemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Zu viele Möglichkeiten gibt es inzwischen, sei es per Fernsehen oder Internet, sich die Informationen zu holen.

Dennoch ist es für die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik wichtig, sich den Wählerinnen und Wählern persönlich zu präsentieren. Was also tun. In jüngster Zeit macht sich der Trend bemerkbar, dass nicht das wählende Volk zu den Politikern geht, dafür aber die Politiker und Politikerinnen zu den Wählern. Und dabei vor allem dorthin, wo sie nicht Gefahr laufen, nur vor einer Handvoll Personen zu sprechen. Es werden Orte und Veranstaltungen ausgesucht, die viel Publikum garantieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

