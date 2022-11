Soldaten- und Kameradschaftsverein leistet wichtige Erinnerungsarbeit

Plus Kurz vor dem Jubiläum löst sich der Soldaten- und Kameradschaftsverein Schwabhausen auf. Ein Verlust in mehrfacher Hinsicht, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Wenn der Punkt „Neuwahlen“ bei Mitgliederversammlungen auf der Tagesordnung steht, wird man inzwischen schon hellhörig – leider. Denn immer mehr Vereine haben Schwierigkeiten, ihre Posten zu besetzen. Haben es in den vergangenen Monaten unter anderem die Sportvereine VfL Kaufering, SF Windach oder DJK Landsberg „geschafft“, einen neuen Vorsitzenden zu finden, so ist das beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Schwabhausen nicht gelungen. Kurz vor einem großen Jubiläum muss der Verein aufgelöst werden.