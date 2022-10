Soziale Spannungen: Zusammenhalt ist jetzt wichtig

Plus Immer mehr Menschen in Landsberg brauchen Unterstützung. Es ist wichtig, dass auf allen Ebenen zusammengearbeitet wird, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Im Kreis Landsberg sind immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen. Die Schilderungen von Markus Dietl (Caritas) und Marlies Klocker (Landsberger Tafel) dürften im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und kommen zur richtigen Zeit. Die kommenden Monate werden herausfordernd und deswegen ist Zusammenhalt auf allen Ebenen gefragt.