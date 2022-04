Die "Toilette für alle" sollte Standard werden

Plus In der Landsberger Altstadt gibt es nun eine Toilette, die den besonderen Bedürfnissen von behinderten Menschen und ihren Begleitpersonen gerecht wird. Dieses Umdenken ist wertvoll, betont LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Schon einmal in Landsberg dringenden Harndrang verspürt? Gar nicht so einfach, da auf die Schnelle eine öffentliche oder „nette“ Toilette zu finden. Um einiges schwieriger wird es, wenn man aufgrund gewisser Einschränkungen oder altersbedingt auf eine barrierefreie Toilette angewiesen ist. Am kompliziertesten ist es wohl, wenn man zum Beispiel wegen einer mehrfachen Behinderung nur mühsam und oftmals unter größtem Kraftaufwand von einer Begleitperson der eigenen Hygiene nachgehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

