Spielplätze dienen im Kreis Landsberg als sozialer Kitt

Auf Spielplätzen können sich Kinder kostenlos austoben und gerade deshalb sind sie gesellschaftlich relevant, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Zugegeben, als kinderlose junge Frau nimmt man sie kaum wahr. Die Rede ist von Spielplätzen, wie sie in jeder Gemeinde und Stadt zu finden sind. Auf den zweiten Blick verdienen sie mehr Aufmerksamkeit.