Sportprojekte in Landsberg: Den Elan nicht ausbremsen

Plus Etliche Landsberger Vereine benötigen weitere Sportflächen. Doch die Umsetzung dauert. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Unter anderem in Egling, Pürgen und Utting sollen in nächster Zeit Bikeparks entstehen. Auch in Landsberg gibt es vonseiten des Alpenvereins seit mittlerweile zwei Jahren den Wunsch, eine solche Sportstätte zu errichten. Doch seit das Projekt eines Freizeitparks für alle Generationen im Bereich Jahnplatz/Altöttinger Weiher den Stadträtinnen und Stadträten vorgestellt wurde, hat sich herzlich wenig getan. Das ist extrem schade, weil sich neben mehreren Vereinen auch das Jugendzentrum, die Skaterszene und die Arbeitsgruppe Radsport der Landsberger Gymnasien bei dem Projekt eingebracht haben. Ihr Elan darf nicht ausgebremst werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen