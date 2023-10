Stadt und Ruethenfestverein müssen an einen Tisch

Plus Der Ruethenfestverein braucht unbedingt ein neues Gebäude - und die Zeit drängt. Dennoch müssen mögliche Zuschüsse gemeinsam mit der Stadt erörtert werden.

Das Landsberger Ruethenfest war auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg. Tausende Menschen zog es zu dem historischen Kinderfest, der Verein und die Stadt zogen gleichermaßen ein positives Fazit. Mit Blick in die Zukunft gibt es aber auch einen gewissen Druck: Schon seit Längerem steht fest, dass ein neues Gebäude - unter anderem für die Unterbringung von Festwagen und Requisiten - existenziell ist. Und ohne Zuschüsse wird der Bau nicht gelingen. Zuvor sind aber Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Seiten nötig.

Der Antrag der CSU-Fraktion war sicherlich in guter Absicht gestellt. Allerdings fehlen wesentliche Eckdaten, die nur der Verein liefern kann. Bevor über eine finanzielle Förderung - und über eine genaue Summe - entschieden werden kann, braucht es konkretere Unterlagen sowie Ideen zu Finanzierung und Zeitplan. In diesem Zusammenhang stimmt auch: Der Verein muss selbst anfragen, wenn er Geld benötigt.