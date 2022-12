Stadtfinanzen: Jetzt Prioritäten setzen

Plus Der Landsberger Haushalt ist auf Kante genäht. Wie geht es weiter? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Quo vadis, Stadt Landsberg? Keine einfach zu beantwortende Frage, vor allem mit Blick auf die finanzielle Lage. Sparen und wichtige Investitionen schieben oder eindampfen? Investieren und kräftig Schulden machen?