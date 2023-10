Stadtlauf: Die Begeisterung in den Alltag mitnehmen

Plus Bewegung kommt im Alltag oft zu kurz. Gerade deshalb sind Events wie der Stadtlauf in Landsberg wichtig.

Hardy's Stadtlauf in Landsberg spricht die breite Masse an. Das zeigte sich am Dienstag - wieder einmal - eindrucksvoll. In den Ergebnislisten tauchen einerseits ambitionierte Läuferinnen und Läufer auf, die um den Sieg kämpfen. Andererseits gibt es viele Teilnehmende, die die Gelegenheit nutzen, sich gemeinsam mit Freundinnen, Arbeitskollegen oder Familienmitgliedern sportlich zu betätigen. Gerade das macht solche Events so wichtig.

Bewegung wirkt sich positiv auf den Körper und die Gesundheit aus, kommt aber im Alltag oft zu kurz. Events wie der Landsberger Stadtlauf sind da ein guter Ansporn und eine Motivation, wieder öfter aktiv zu werden - auch im Vorfeld und im Nachgang der Veranstaltung. Da verschiedene Distanzen und zwei Disziplinen zur Wahl stehen, ist nahezu jeder zum Mitmachen aufgerufen. Das Alter und die körperliche Verfassung spielen eine untergeordnete Rolle.

