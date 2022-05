Stammzellenspende: Lebenretten kann so einfach sein

Plus Die große Typisierungsaktion in Landsberg beeindruckt und macht stolz. Beim Thema Stammzellenspende ist aber weiterhin Aufklärungsarbeit erforderlich. Ein Kommentar.

Lebenretten kann so einfach sein: Mit einem kleinen Piks sich Blut abnehmen lassen und einfach abwarten, ob man irgendwann einmal als Spender für einen schwer kranken Menschen infrage kommt. Benita Bernhart hat es einem Spender zu verdanken, dass sie gesund wurde. Was die Zwölfjährige in Landsberg erzählte, ist beeindruckend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

