Sternsinger-Mangel im Kreis Landsberg: Lieber effizient als gar nicht

Plus Die Heiligen Drei Könige ziehen wieder von Haus zu Haus. Gut, dass es diese Tradition, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, gibt, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

In den nächsten Tagen ziehen in der Region wieder Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus. Die Sternsinger und Sternsängerinnen erinnern an die Weisen aus dem Morgenland, die sich vor über 2000 Jahren auf den Weg zu Jesus nach Betlehem gemacht haben sollen. Besonders nach der Corona-Pause freuen sich bestimmt viele Menschen auf den segensreichen Besuch. Gut, dass sich diese Tradition noch am Leben halten kann: Schließlich segnen sie nicht nur Häuser. Sie bitten auch um eine Spende für Kinder weltweit, die Hilfe benötigen. So ziehen etwa die Sternsinger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Utting für die Kinderstation des Krankenhauses St. Benedict in Ndanda, Tansania, durch die Straßen.

