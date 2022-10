Straßensperren vorab besser absprechen

Plus Die Komplettsperrung der Ostumfahrung von Landsberg sorgt anfangs für Chaos. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Zustand der Straßen im Landkreis Landsberg wird immer wieder bemängelt. Das hat auch eine Umfrage unserer Zeitung im Rahmen des Heimat-Checks ergeben. Nun hat der Freistaat etliche Millionen Euro für die Sanierung von Straßen locker gemacht und das Staatliche Bauamt in Weilheim gleich einige dringende Projekte auf den Weg gebracht. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht.