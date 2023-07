Sturmtief Ronson: Wenn der Sturm uns überrollt, sind wir hilflos

Plus Der Kreis Landsberg hatte zwar viele Einsätze, aber es wurde zum Glück niemand verletzt. Trotzdem bekommen die Unwetter eine neue Qualität. Ein Kommentar.

Über die Folgen des Klimawandels können sich Politiker und Experten trefflich streiten. Was man aber sehr deutlich merkt, ist eine andere Heftigkeit der Stürme, aber auch der Hitzeperioden und der Trockenheit. Beim Sturmtief Ronson war der Wind und seine Kraft das Erschreckendste und Beeindruckendste. Innerhalb von Sekunden flogen riesige Schirme durch die Luft und es wurden Bäume entwurzelt. Bevor man überhaupt reagieren und noch etwas retten konnte, war schon alles wieder vorbei oder weggeweht.

Auch der Landkreis Landsberg am Lech war vom Sturmtief Ronson betroffen

Gastronomen rannten ihren Sonnenschirmen hinterher, man versuchte die Balkonpflanzen zu retten und sehr schnell war schon überall die Feuerwehr und die Polizei zu hören. Die Sturmtiefs haben Tornado-Qualität und dachte man früher, dass das nur in den USA und den Holzhäusern passieren kann, so wird man im Moment davon überzeugt, wie schnell ein Fensterladen, Gartenmöbel oder ein Häuschen weg sein können. Die Stürme werden heftiger, und wir können alle nur froh sein, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Gibt es mehr Stürme als früher? Das bestreiten viele Experten. In jedem Fall macht es den Anschein, dass die Wirbelstürme intensiver werden. Es lohnt sich also in jedem Fall darüber nachzudenken, wie wir möglichst klimafreundlich und wassersparend leben. Das schadet in keinem Fall. Danken, kann man immer nur wieder allen Helfern, Ehrenamtlichen, der Polizei und der Feuerwehr für den schnellen und tollen Einsatz.

