SUP-Badeunfall im Ammersee: Tragisches Unglück gibt zu denken

Plus Ein Mädchen fährt mit SUP-Board im Ammersee, obwohl sie nicht schwimmen kann, fällt ins Wasser und ertrinkt. Unachtsamkeit alleine wäre eine zu einfache Erklärung.

Der Badeunfall am Ammersee macht fassungslos und traurig. Man kann der betroffenen Familie nur Kraft wünschen und Mitgefühl zeigen. Vorwürfe sind nicht angebracht, denn diese machen sich die Beteiligten sicher selbst zur Genüge. So tragisch derTod der 16-Jährigen ist, bleibt die Frage ungeklärt, wie es dazu überhaupt kommen konnte.