Supermarkt im Dorf: Eine Frage der Lebensqualität

Plus In Obermeitingen wollen Bürgerinnen und Bürger die Ansiedelung eines Discounters verhindern. Und das, obwohl eine Einkaufsmöglichkeit dem Dorf guttun würde. Ein Kommentar.

Immer wieder wollen Bürgerinnen und Bürger die Ansiedelung eines Supermarkts beziehungsweise Discounters in ihrem Ort verhindern. Nun kommt es auch in Obermeitingen zum Bürgerentscheid. Das Besondere an diesem Fall: Während andernorts wie etwa in Egling Anfang des Jahres Kritiker versucht haben, die bestehende dörfliche Nahversorgung zu schützen, indem sie gegen das Bauvorhaben warben, würde Obermeitingen eine neue Einkaufsmöglichkeit eigentlich guttun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen