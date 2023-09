Tempo-Limit innerorts: Tempo 30 wäre in vielen Gemeinden angebracht

Plus Tempo 50 ist für die heutige Verkehrslage in vielen Ortschaften nicht mehr zeitgemäß, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz. Gemeinden sollten mehr Mitspracherecht bekommen.

Lieber fünf Minuten zu spät als nie. Ein Blick auf die Statistik zu den Geschwindigkeitsüberschreitungen in Bayern 2022 macht klar, dass dieser Spruch nicht bei jedem Fahrer oder jeder Fahrerin eine Wirkung hat. Über eine Million wurden von Messgeräten und Blitzern erfasst. Dass dahinter eine größere Zahl stehen muss, ist klar, schließlich kann die Verkehrspolizei nicht überall ihre Augen haben.

Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern immer auch andere. Tempo-Limits werden genau deshalb überhaupt erst ausgeschrieben. Gerade im Sommer, wenn viele Radfahrer und Touristen, die sich nicht auskennen, auf den Straßen unterwegs sind, reicht Tempo 50 innerhalb von Ortschaften eigentlich nicht aus – auch mit 30 Kilometer die Stunde kommt man durch einen Ort und am Ziel an.