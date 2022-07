Teures Gas fördert Umdenken im Kreis Landsberg

Die Strom- und Gaspreise der Stadtwerke Landsberg steigen erneut und werden wohl auch nicht mehr günstiger. Der Blick geht deshalb berechtigterweise in Richtung erneuerbarer Energien, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Wer Strom und Gas von den Stadtwerken Landsberg bezieht, muss kommendes Jahr mit enormen Mehrkosten kalkulieren. Für die Endkundinnen und Gewerbebetreiber ist es bereits die zweite Hiobsbotschaft innerhalb kürzester Zeit.

Bereits zum Jahreswechsel hat das Kommunalunternehmen die Energiekosten deutlich erhöht. Und die rund 10.000 betroffenen Kundinnen und Kunden erwartet nach einem Jahr der nächste Preisschock. Sie müssen künftig für Strom und Gas deutlich tiefer in die Tasche greifen. Stark belastete Zielgruppen wie Familien, Senioren mit geringer Rente und kleine Betriebe haben dann noch mehr zu schultern. Und auch in den kommenden Jahren wird keine Verbesserung prognostiziert, sondern eher das Gegenteil. Man kann nur hoffen, dass die Politik die besonders betroffenen Gruppen nicht vergisst und die Spekulationen mit Energieträgern besser reguliert.

So düster die Aussichten sind, findet sich trotzdem ein Lichtblick. Die hohen Gaspreise sind auch eine Chance. Die Gasprobleme scheinen den Ausbau regenerativer Energien zu beschleunigen und deren unattraktives Image aufzupolieren. So setzen die Stadtwerke Landsberg oder die Kommunalwerke Kaufering verstärkt auf Fernwärmenetze. Die gestiegene Nachfrage nach Gasalternativen macht sich bei ihnen, aber auch bei Energieagenturen in der Region bemerkbar. Wichtig ist, dass das Heizen für die Menschen im Kreis Landsberg bezahlbar bleibt.

