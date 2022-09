Therapie: Es gibt zu wenig Ärzte

Plus Die Gesundheit ist uns allen wichtig. Doch im Moment hat man es nicht leicht überhaupt einen Arzt zu finden. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es ist schon jetzt extrem schwierig und die medizinische Versorgung wird in manchen Bereichen noch schwieriger. Eine Situation, die sich seit Jahren verschärft, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Das hat sich bereits bei den Hausärzten gezeigt und ist noch massiver bei der psychischen Versorgung der Menschen im Landkreis Landsberg. Dabei wäre es nach den Corona-Jahren und der Angst vor Krieg und dessen Folgen, umso wichtiger, die Menschen zu versorgen und zu betreuen.