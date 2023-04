Tiere im Pflegeheim: Balsam für die Seele

Plus Der Umgang mit Tieren hat positive Effekte auf pflegebedürftige Menschen. Solange der Tierschutz gewahrt wird, sollte das Angebot weiter ausgebaut werden, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Ob in der Pädagogik und Therapie, für Fördermaßnahmen oder einfach nur als wertvolle Freizeitaktivitäten: Tiere werden in zunehmendem Umfang zu sozialen Zwecken genutzt. Das ist gut so und sollte in unserer alternden Gesellschaft noch weiter ausgebaut werden – sofern der Tierschutz beachtet wird.

Besonders in Pflegeheimen lohnt sich der regelmäßige Umgang mit Tieren. Die positive Wirkung auf alte und pflegebedürftige Menschen wurde in Studien belegt und in der Praxis bestätigt. So steigern die Tiere das allgemeine Wohlbefinden. Sie helfen eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und wirken beruhigend. Als Trostspender und Zuhörer können sie Vereinsamung lindern. Wenn der Kontakt zu anderen Menschen oder das Sprechen krankheitsbedingt erschwert ist, kann mit Tieren auch auf andere Arten kommunizieren, zum Beispiel durch Berührungen und Gesten. Therapietiere werden etwa bei demenziell veränderten Personen eingesetzt. Und natürlich halten Tiere aktiv und geben eine Aufgabe.

