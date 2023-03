Tierische Arbeitskollegen machen den Unterschied

Plus Tiere leisten an der Seite von Menschen wichtige Aufgaben. Eine neue LT-Serie ehrt das zu Recht, findet Redakteurin Vanessa Polednia.

Wer schon einmal mit weißen oder neuen Schuhen in einen Hundehaufen getreten ist, hat sie wahrscheinlich verflucht: die rücksichtslosen Hundehalter und -halterinnen, die es wie überall auch in unserer Region gibt. Oder man ärgert sich über die Beutezüge der Nachbarskatze, die den heimischen Vögeln zusetzt.