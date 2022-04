Tiny-Häuser sind kein Allheilmittel

Plus Befürworter der Tiny-Häuser wollen mit dem Trend zum kleinen Haus auch gegen die Wohnungsnot ankämpfen. Doch eine Lösung für alle ist diese Wohnform nicht, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Der Verein „TinyHausLechrain“ will über die Minihäuser im Landkreis Landsberg informieren und diese Wohnform langfristig etablieren. Das gestiegene Interesse an den Kleinsthäusern gibt dem Verein dabei recht. Ein Tiny-Haus verursacht aufgrund seiner kleinen Wohnfläche von meist etwa 15 bis 45 Quadratmetern deutlich geringere Bau- und Unterhaltskosten als konventionelle Immobilien. Es ist günstiger und schneller gebaut.