Trend bereitet Sorgen: Geringe Auslastung bei der landsberger bühne

Plus Publikum fehlt: Die Vorstellungen der landsberger bühne sind anders als noch vor Corona bei Weitem nicht ausverkauft. Dieser Trend ist besorgniserregend. Ein Kommentar.

Viele Künstlerinnen und Künstler tun sich schwer, nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder Fuß zu fassen. Das öffentliche Interesse, besonders fürs Theater, scheint nicht mehr so groß zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob Amateure oder Profis: Die Zuschauerzahlen sind durchwachsen, von ausverkauften Häusern können viele nur träumen.