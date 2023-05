ULP in Landsberg: Kein Interesse am Erhalt des Biotops

Plus Vom Biotop auf dem ULP-Gelände in Landsberg ist nicht mehr viel übrig. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Natürlich. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber es muss doch von Anfang an klar gewesen sein, dass der Erhalt eines kleinen Biotops inmitten einer großen Baustelle nur mit viel Aufwand zu erreichen ist. Auf dem Gelände des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg war das offenbar nicht der Fall.

Der Bereich nördlich des Jugendzentrums an der Spöttinger Straße war als kleine Wildnis innerhalb des Stadtgebiets bekannt. Die Natur war dort nahezu ungestört, sodass sich sogar der eher scheue Eisvogel ansiedelte. Doch mit Beginn der Bauarbeiten war es mit der Ruhe vorbei. Bäume wurden gerodet, Sträucher entfernt, eine Fahrstraße angelegt, Material gelagert und der Boden verdichtet. Keine guten Voraussetzungen für den Erhalt eines Biotops.

