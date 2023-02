Umbau der Energieversorgung muss Priorität haben

Plus Der Umbau der Energieversorgung muss große Priorität haben. Eine Lösung wie in Scheuring ist eine Herausforderung, aber der richtige Weg, schreibt Christian Mühlhause.

Während Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg den Menschen Land auf und ab erklärt, wie die Energiewende funktioniert - unter anderem im ZDF und jüngst auch im Spiegel - haben sich viele Kommunen im Landkreis Landsberg erst auf den Weg gemacht, ihre Abhängigkeit von den großen Konzernen zu verringern. Nun aber schlägt das Thema wegen der Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit voller Wucht durch, die Preise für Strom und Gas sind stark gestiegen. Das aber dürfte Entscheidungsprozesse beschleunigen und das in der Vergangenheit häufiger zu hörende Gegenargument, PV-Anlagen oder Windräder verschandelten die schöne Natur, endlich in den Hintergrund rücken. Der Umbau der Energieversorgung wird die Kassen der Kommunen belasten, sich aber auf lange Sicht rentieren. Richtig und wichtig ist auch, bei dem Thema möglichst groß zu denken, so wie es die Scheuringer tun. Je unabhängiger die Kommune, desto besser.

