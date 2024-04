Und jetzt eine Ratschbank: Eine traurige Entwicklung

Plus Ratschbänke für den Landkreis Landsberg: LT-Redakteur Thomas Wunder fragt in seinem Kommentar: Fällt es uns wirklich so schwer, uns mit anderen Menschen zu unterhalten?

Das Ratschen ist eine bayerische Kultur: Kommunikationskunst auf hohem Niveau jenseits von Klatsch und Tratsch, Twittern und Chatten. In Gestalt der Ratschkathl wurde es sogar zur Kultfigur. Nun also noch eine Ratschbank.

Erzählen und zuhören, niederschwellig, barrierefrei und gesellig – das sind die Begriffe, die rund um das Projekt fallen. Natürlich ist das eine gute Idee. Was soll auch dagegensprechen, Menschen zusammenzubringen? Allerdings ist die Entwicklung einfach nur traurig. Jetzt muss schon ein Schild auf einer Bank angebracht werden, damit eine Unterhaltung stattfindet. Haben wir uns schon so weit voneinander entfernt?

