Unfallstelle Katharinenberg: Eine gute Lösung gefunden

Plus Der Unfallschwerpunkt unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg soll entschärft werden. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die pinkfarbenen Schutzstreifen sollen Radfahrende ja eigentlich schützen. Da erscheint es im ersten Moment falsch, einen solchen Schutzstreifen auf die andere Straßenseite zu verlegen, um mehr Sicherheit zu schaffen. Am Katharinenberg in Landsberg macht das aber durchaus Sinn.