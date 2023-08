Unterstellungen führen nie zu einer Lösung

Plus Streiten ist nicht so einfach. Aber mit einer von Respekt geprägten Streitkultur kann schier Unlösbares zu einem Gewinn für alle werden, kommentiert unsere Kollegin.

Dass in ein und derselben Sache unterschiedliche Interessen zu Meinungsverschiedenheiten und Streit führen können, ist nichts Außergewöhnliches und gehört zur lösungsorientierten Arbeit dazu. Auch im Falle des Geltendorfer Landwirts, der auf seinem Grund Wohnmobil-Stellplätze errichten möchte, von der Gemeinde dafür aber keine Erlaubnis bekommt.

Klar, dass er mit der Abfuhr und den Argumenten aus dem Gemeinderat nicht zufrieden ist. Auch klar, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten ausschöpft, die eigenen Interessen und die der Bevölkerung durchzusetzen.