Urteil zu Rudertrainer ist überraschend und richtig zugleich

Plus Das Amtsgericht Landsberg hebt eine Geldbuße gegen einen 19-Jährigen Rudertrainer wegen Schulschwänzens auf. Aufgrund der Umstände ist das richtig, schreibt Christian Mühlhause.

Geltendes Recht und Gerechtigkeitsempfinden kollidieren manchmal miteinander. Mit solch einem Fall beschäftigte sich nun das Amtsgericht Landsberg. Ein 19-jähriger Trainer der Kauferinger Ruderer war trotz verweigerter Freistellung seines Gymnasiums zwei Tage dem Unterricht ferngeblieben und hatte seine Schützlinge bei einem Wettkampf betreut. Die Folge: Er sollte ein Bußgeld über 60 Euro zahlen, was er nicht einsah. Die Ansichten darüber, ob das Ehrenamt oder die Anwesenheitspflicht höher zu bewerten sei, gingen auch unter den Lesern unserer Zeitung auseinander.