Veranstaltungssommer Landkreis Landsberg: Bei rechten Parolen muss jeder einschreiten

Ob es das Puls-Festival ist oder etwa die Landsberger Wiesn, nicht nur die Organisatoren stehen in der Verantwortung, sich gegen rechtsradikale Äußerungen zu positionieren, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass rechtsradikale Parolen, die auf das Lied "L'Amour Toujours" gesungen werden, als Video im Fokus der Nachrichten stehen. Dieses Mal entstanden die Aufnahmen auf Sylt und wurden von den Singenden selbst gemacht. Das andere Mal war es an Fasching in Landsberg. In beiden Fällen haben sich die Organisatoren der Veranstaltungen von den Parolen distanziert und sich gegen rechtsradikale Ideologien ausgesprochen. Während einige Volksfeste ankündigen, den Song überhaupt nicht zu spielen und sich etwa die Veranstalter des Puls Open Air sich vorweg dazu äußern, dass Nazigegröle keinen Platz auf dem Festival hat, stehen auch Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen in der Verantwortung einzuschreiten.

Nichts zu sagen und die Menschen "Deutschland den Deutschen" oder "Ausländer raus" singen zu lassen, ohne etwas dagegen zu sagen, kann den Singenden das Gefühl der Bestätigung geben. Oder zumindest so wirken, als sei es denjenigen, die es mitbekommen, gleichgültig. Sich darauf zu verlassen, dass Organisatoren einschreiten, ist jedoch in der Hinsicht schwierig, da diese es häufig erst im Nachhinein mitbekommen. Insbesondere auf einem Festivalcampingplatz, auf dem jeder noch seine eigene Musik spielt, haben Veranstalter kaum die Chance ein solches Verhalten zu unterbinden. Dabei könnte bereits ein "Hey, das ist nicht in Ordnung", dabei helfen, klarzumachen, dass rechte Propaganda nicht als Partyhit taugt.

Wer damit argumentieren möchte, dass es sich bei solchen Gesängen nur um jugendlichen Leichtsinn handelt, um ein Kavaliersdelikt oder dem Alkohol geschuldet ist, sollte sich auch bewusst machen, dass es das nicht entschuldigt, sondern solche Ausreden Rassismus lediglich salonfähig machen.

