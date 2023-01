Vergiftete Haustiere: Lieber auf Rattengift verzichten

Plus Rattengift ist nicht nur für die Nager gefährlich, wie sich immer wieder zeigt. Wer kann, sollte auf Alternativen setzen, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Ratten sind intelligent und haben gut ausgebildete Sinne. Sie gelten jedoch auch als Schädlinge, als Überträger von Krankheiten. Um die Tiere schnell und effektiv loszuwerden, kommt deshalb häufig Rattengift zum Einsatz. Doch Tierschutzvereine und Tierärzte warnen vor Rattengift und Giftködern. Im Raum Schwifting und Finning legt der Fall verstorbener Katzen und eines Hundes den Verdacht nahe, dass Gift ausgelegt wurde. Wer Tiere aus Boshaftigkeit vergiftet, sollte bestraft werden. Doch sollte es sich um ein Versehen handeln, wäre zumindest mehr Aufklärung und Fürsorge im Umgang mit dem Gift vonnöten.