Verhau an den Altglas-Sammelstellen: Auch die Bürger sind gefragt

Plus An Altglas-Sammelstellen im Landkreis Landsberg sorgt ein regelrechtes "Flaschenmeer" für Unmut. In so einer Situation sind auch die Bürger gefragt, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Ein „gutes Bild“ geben viele Altglas-Sammelstellen im Landkreis Landsberg momentan nicht ab – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die Flaschen landen offenbar schon seit Längerem nicht mehr nur in den Containern (wo sie eigentlich hingehören), weil diese voll sind – sondern auch darauf und daneben. Es ist natürlich ärgerlich, dass die Entleerung gerade flächendeckend nicht funktioniert, allerdings sind in so einer Situation auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

