Verkehr in Landsberg: Sich einfach zurücknehmen

Plus Nach einem tödlichen Radunfall wird in Landsberg über das Thema Sicherheit diskutiert. So beurteilt LT-Redakteur Thomas Wunder die Situation.

Egal, welche Befragung zum Thema Radverkehr in Landsberg durchgeführt wurde, das Wichtigste war den Teilnehmenden der Sicherheitsaspekt. Denn häufig haben Radfahrerinnen und Radfahrer schlichtweg Angst, bestimmte Strecken zu fahren. Dazu zählen unter anderem die Neue Bergstraße, die nördliche Augsburger Straße und der Katharinenberg. Alle drei Straßen eint, dass Radfahrenden dort geraten wird, defensiv und vorausschauend zu fahren, wenn sie denn ausgerechnet diesen Weg nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

