Verkehrssicherheit: Besonders ein Risikofaktor bereitet Sorge

Der Straßenverkehr ist in den vergangenen Jahrzehnten immer sicherer geworden. Dazu beigetragen haben unter anderem höhere Sicherheitsstandards in Fahrzeugen und inzwischen vielerorts besser und übersichtlicher ausgebaute Straßen. Und doch gilt: Jeder schwere oder tödliche Unfall ist einer zu viel. Im Landkreis Landsberg haben laut der Verkehrsbilanz 2024 sieben Menschen ihr Leben verloren und damit drei mehr als im Jahr zuvor. Aus dem Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord geht auch hervor, dass insbesondere ein Risikofaktor Sorge bereitet.

Denn recht ausführlich wird in diesem auf das Thema Ablenkung im Straßenverkehr eingegangen. Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums wurde in 178 Fällen tatsächlich nachgewiesen, dass Verkehrsteilnehmer unmittelbar vor einem Unfall in irgendeiner Form abgelenkt waren. Nachgewiesen werden kann dies allerdings längst nicht immer – die Dunkelziffer dürfte dementsprechend hoch sein. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei unter anderem die Massenverbreitung von Smartphones genannt. Es bleibt nur, an die Vernunft jedes Einzelnen zu appellieren. Der Griff zum Handy sollte während der Fahrt tabu sein.

Rücksicht sollte im Straßenverkehr selbstverständlich sein

Ebenso sollte selbstverständlich sein, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu nehmen und sich nicht betrunken oder berauscht hinters Steuer zu setzen. Die Polizei setzt dazu unter anderem auf Präventionsmaßnahmen, wodurch aber leider nicht jeder (nachhaltig) erreicht werden kann.

Erfreulich ist, dass im Landkreis Landsberg mit dem Gut Lichtenberg bald ein Unfallschwerpunkt behoben werden soll. Dort soll für rund eine Millionen Euro ein Kreisverkehr gebaut werden. Durch eine Ampel im Bereich der Anschlussstelle Landsberg-Ost wurde bereits im vergangenen Jahr eine weitere Gefahrenstelle dem Anschein nach entschärft.