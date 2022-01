Viel Politik, wenig Corona: Versammlungsverbot in Landsberg ist gut

Plus Keine Corona-Demos und Spaziergänge im Landkreis Landsberg: LT-Redakteur Dominic Wimmer setzt sich mit der Allgemeinverfügung auseinander.

Jetzt hat das Landratsamt Fakten geschaffen: Die von vielen geforderte Allgemeinverfügung ist da. Damit wird nicht nur den montäglichen Corona-Spaziergängen vorerst ein Riegel vorgeschoben, sondern auch Gegendemonstrationen. Damit hat die Kreisbehörde für Landsberg und Dießen eine klare Ansage gemacht, eine, die längst überfällig war. Bislang ließ man die unangemeldeten Spaziergänge einfach laufen, in denen Kritiker der Corona-Maßnahmen ihren stummen Protest im Landkreis Landsberg bislang äußerten.