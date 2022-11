Vinyl und Stream: Das Beste aus beiden Welten mitnehmen

Plus Was ist besser: Vinyl oder Stream, analog oder digital? Gut, dass man sich nicht entscheiden muss, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die bekannte Plattenspieler-Marke Dual mit Sitz in Fuchstal ist insolvent. Man kann nur hoffen, dass sie aus der Krise findet, denn diese Art des Musikhörens hat noch immer seine Berechtigung.