Volkstrauertag: Krieg, Tod und Leid sollen nicht vergessen werden

LT-Redakteur Gerald Modlinger findet es merkwürdig, dass auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl auch heuer wieder das Gedenken am Volkstrauertag ausfällt.

Die Corona-Lage führte in den vergangenen beiden Jahren auch dazu, dass die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag aus Furcht, die Erkrankung weiter auszubreiten, nicht stattfanden. Allenfalls praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden vor den Kriegerdenkmalen Kränze niedergelegt, was aber dem eigentlichen Anspruch eines solchen Erinnerungstags nicht gerecht wird. Bei diesem geht es doch gerade darum, öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen.

Umso merkwürdiger ist es, dass ausgerechnet auch in diesem Jahr der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Gedenkveranstaltung auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl ausfallen lässt, ohne dass die Beteiligten in der Region offenbar so recht wissen, warum eigentlich. Am Engagement der hiesigen Organisatoren hätte es offenbar nicht gefehlt, ist zu hören. Bricht nach der Corona-Unterbrechung die Schwabstadler Gedenktradition nun still und leise ab?

Die meisten Menschen dürften bald acht Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowohl von einer Weiterführung als auch von einem Ende dieser Tradition kaum Notiz nehmen. Krieg und Vertreibung verschwinden mit den letzten Zeitzeugen aus dem Bewusstsein, sie werden immer mehr zu einem rein historischen Vorgang. Diese lange Friedenszeit ist ein großes Geschenk für die heutigen Generationen, doch das Leid und die Verluste, die Nationalismus, Krieg und Gewalt unseren Vorfahren angetan haben, dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

