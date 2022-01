Voller Veranstaltungskalender im Jahr 2022: Hoffen auf Normalität

Plus Im Kreis Landsberg sind dieses Jahr einige größere Events geplant. Für die Menschen ist das nach zwei Jahren Pandemie ein wichtiges Zeichen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Über zwei Jahre dauert die Corona-Pandemie nun an. Die Hoffnung, dass endlich wieder eine weitestgehende Normalität in unseren Alltag einkehrt, hat sich in dieser Zeit leider oft zerschlagen. Auch in der aktuellen Phase herrscht bei vielen Menschen Ernüchterung: Die Inzidenz im Kreis Landsberg befindet sich auf einem Rekordhoch – eine Trendwende ist gerade nicht abzusehen. Dass im Veranstaltungskalender in den kommenden Monaten auch einige größere Events zu finden sind, ist aber ein wichtiges Zeichen.

