Wahl in Bayern: (Be)stimmen Sie aktiv mit

Plus Das Interesse an der Wahl scheint im Landkreis Landsberg groß zu sein. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Diese Zahlen machen Mut: Über 1000 junge Erwachsene beteiligten sich bei der U18-Wahl und vor knapp einer Woche hatten bereits rund 35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Offenbar ist den Menschen im Landkreis Landsberg nicht egal, wer sie in den kommenden fünf Jahren im Landtag beziehungsweise Bezirkstag vertreten soll.

Das politische Interesse der Wählerinnen und Wähler ist bekanntlich bei den Kommunalwahlen am größten, es folgen Landtags- und Bundestagswahl. Geht es um Europa, sinkt die Wahlbeteiligung schon deutlich. Im Vorfeld der Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern ist immer wieder die Sorge geäußert worden, dass die Menschen nicht zur Wahl gehen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, zumindest zwischen Ammersee und Lech.