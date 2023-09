Wahl in Landsberg: Ohne die Bezirke geht es nicht

Plus Die Bezirke leisten wichtige Arbeit für die Menschen in Bayern. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Bezirkstage sind Bayerns unterschätzte Parlamente. Sie leisten viel für die Bürger im Freistaat: Für Menschen in finanziellen Notlagen, für psychisch Kranke, für Menschen mit Behinderung und für Kulturschaffende und Bewahrer des Brauchtums, die auf Fördermittel angewiesen sind. Ohne die Bezirke geht es nicht, auch wenn vor Jahren noch ihre Auflösung gefordert wurde.

Zu den Hauptaufgaben der sieben bayerischen Bezirke gehört es, sich um Menschen mit Behinderung zu kümmern und ihnen im Sinne der Inklusion ein gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Der Sozialbereich macht den Löwenanteil der Arbeit aus. Dazu zählen auch die Hilfen für Kinder im Schul- und Vorschulalter, darunter die Frühförderung, die integrativen Kindertagesstätten und Schulbegleitung.