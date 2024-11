Warum das neue Landratsamt viele Menschen besorgt

Eine ansehnliche Zahl hauptsächlich schon etwas älterer Interessierter beim Infonachmittag zum neuen Landratsamt mag nicht repräsentativ sein für die Einstellung der Bevölkerung zum geplanten Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld in Landsberg. Man kann auch spekulieren, wie viele unterschreiben würden, wenn Stimmen für das geplante neue Landratsamt gesammelt würden. Aber die Schlussfolgerung, dass ein neues Landratsamt, so wie es bisher geplant ist, kein Herzensprojekt vieler Menschen ist, sondern sie eher besorgt, kann auch nach dem Infonachmittag gezogen werden.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Eichinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis