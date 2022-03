Warum Erinnern in Landsberg so wichtig ist

Plus Erinnerungskultur ist ein wichtiges Mittel gegen rechtes Gedankengut. Gut, dass die Stadt Landsberg im öffentlichen Raum neue Orte des Gedenkens schaffen möchte, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Mit der neuen Dauerausstellung im Landsberger Stadtmuseum und den geplanten Gedenktafeln unternimmt die Stadt wichtige und notwendige Schritte, um die Erinnerungskultur in einer Region zu stärken.